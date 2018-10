Commémorations du centenaire : le parcours d'Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France

Aisne

Commémorations : Emmanuel Macron se rendra à Compiègne le 10 novembre au lieu du 11

De gros travaux ont été lancés fin août 2018 pour rénover la clairière de l'armistice à l'occasion du centenaire célébré le 11 novembre prochain.

Emmanuel Macron commencera son parcours à Strasbourg le 4 novembre. Il traversera ensuite la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Marne et les Ardennes, avant d'arriver dans les Hauts-de-France.Le 7 novembre, sa première visite dans la région sera consacrée à l'EPHAD de Rozoy-sur-Serres, dans l'Aisne, avant. Ce monument marque le point de rencontre entre les plénipotentiaires allemands venus demander l'armistice et les Français, le 7 novembre 1918. Ce sera le premier cessez-le-feu sur le front occidental.Le lendemain, il sera dans le Pas-de-Calais,Sur ce monument figurent les noms de 580 000 combattants de toutes les nationalités, y compris allemande, tués entre 1914 et 1918 sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais., qui contient plus de 40 000 corps, dont la moitié d'inconnus.Le 9 novembre, direction Albert pour une visite de la, avant d'aller à Péronne pour unequi présente la Première Guerre mondiale à travers les visions des principales nations impliquées sur le front occidental, à l'aide de témoignages et de plus de 70 000 objets.Emmanuel Macron rencontrera ensuite les chercheurs duEnfin le 10 novembre, Emmanuel Macron devrait se rendre à la, accompagné d'Angela Merkel. C’est là qu’en 1918, les armées alliées avaient négocié la sédition de l’Allemagne et signé le traité de l’armistice. En vue de la cérémonie du centenaire, l’État et la commune de Compiègne ont investi 650 000 euros pour rénover le site et les monuments aux morts.Il retournera ensuite à Paris, où il doit accueillir 90 chefs d'état pour les cérémonies du 11 novembre.Au fil de son parcours, Emmanuel Macron rencontrera également des acteurs de l'économie locale et des élus, autour d'autres problématiques sans lien avec la Grande Guerre.