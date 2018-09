Commémorations : Emmanuel Macron se rendra à Compiègne le 10 novembre au lieu du 11

De gros travaux ont été lancés fin août 2018 pour rénover la clairière de l'armistice à l'occasion du centenaire célébré le 11 novembre prochain.

Viendra, viendra pas ? À six semaines de la célébration de l’armistice, le programme d’Emmanuel Macron reste encore bien flou. A plusieurs reprises, il avait évoqué sa présence à Compiègne le 11 novembre 2018. Une information qu’il avait lui-même confirmée à nos confrères du Courrier Picard le 7 septembre dernier lors d’un déplacement à Villers-Cotterêts.Finalement, le chef d’Etat avancera sa visite d’un jour pour des raisons d’organisation. Emmanuel Macron devrait se rendre à la clairière de l’armistice de Compiègne le 10 novembre, afin de rester à Paris le 11. Une information confirmée à demi-mot par le maire de la commune, Philippe Marini : « Ce n’est pas encore officiel, mais c’est très probable qu’il vienne le 10 ». Côté Elysée, le service presse assure que le planning du chef d’Etat concernant le centenaire sera révélé d’ici vendredi. « De toute façon, il doit accueillir 90 chefs d’États le 11 à Paris donc cela semble difficile de faire les deux » ajoute le pôle communication.Ainsi le 10 novembre, Emmanuel Macron devrait être accompagné d’Angela Merkel pour visiter la clairière de l’Armistice, qui borde la forêt de Compiègne. C’est là qu’en 1918, les armées alliées avaient négocié la sédition de l’Allemagne et signé le traité de l’armistice.En vue de la cérémonie du centenaire, l’Etat et la commune de Compiègne ont investi 650 000 euros pour rénover le site et les monuments aux morts.