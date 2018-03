À Compiègne, une association accueille la communauté LGBTQI+ pour échanger le temps d'un soir

On ne va pas jeter l'opprobre sur un mouvement LGBT

Lundi soir, l'association culturelle compiégnoise La Maison Bleue a accueilli une réunion d'échange organisée par l'association amiénoise LGBTQI+ Flash Our True Colors. Plus d'une, de tous âges et de tous milieux, étaient au rendez-vous.Un événement nécessaire selon Olivier Franqueville, à l'initiative de cette rencontre. Pour lui, il est important dedans la commune : "Il n'est pas facile de se tenir la main par exemple quand on est en couple. Parce qu'on a tendance à très vite se prendre une réfléxion ou une insulte. Pour moi c'est à cause de la méconnaissance. Notre but c'est de leur montrer ce que c'est une personne LGBTQI+"Car l'initiative est loin d'avoir laissé les Compiégnois indifférents. À plusieurs reprises, le rapport entre la communauté et la commune a fait débat. Compiègne,Le lendemain de cet "apéro gay", le collectif organise justement une. Mais déjà, lors du débat autour du mariage pour tous en 2013, les militants étaient très présents. Habitants et élus compiégnois ont été nombreux à défiler dans les rues de Paris."À la mairie on a toujours eu des personnes qui nous ont aidé à organiser les choses.On n'est pas là pour s'opposer aux personnes, ce n'est pas l'objectif", commente Brice Cordin, coordinateur de la Manif pour tous de l'Oise.Ouvrir le dialogue c'est une des difficultés ici, et donc un enjeu de l'implantation de l'association LGBTQI+. "On est quand même assez ouvert à la discussion, mais si ça commence à dégénérer on dira attention à ce que vous dites, car là vous êtes dans la discrimination pure et dure", explique Olivier Franqueville.Après trois mois de test, en fonction de la demande,. Il faudra alors négocier des subventions avec la Mairie.