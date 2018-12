Compiègne : les derniers achats de Noël

achats de Noël

Si pour certains, les achats de Noël sont terminés, pour d'autres, c'est la course jusqu'à la dernière minute. Cette année, l'impact des manifestations répétées des gilets jaunes se fait sentir chez les commerçants, que ce soit dans les centres-villes ou dans les zones périphériques. Une situation qui a dopé les achats en ligne. Mais en cette veille de réveillon, il est trop tard pour commander. Et depuis 3, 4 jours les consommateurs se tournent vers les commerces traditionnels, comme à Compiègne. D'ailleurs certains commerçants ont décidé d'ouvrir dimanche et lundi.« On était le plus à l'écoute possible des clients pour les satisfaire davantage, et leur montrer aussi qu'avec un sourire, c'est bien plus intéressant de venir en boutique que de faire un clic sur un ordinateur ».Témoigne Claudine Gréhan, Présidente de l'association des commerçants de Compiègne