À Compiègne, les enfants hospitalisés ont aussi le droit à leurs cadeaux de Noël

Rassurer les enfants hospitalisés

Notre reportage à Compiègne (Oise)

À Compiègne, les enfants hospitalisés ont aussi le droit à un Noël

À l'hôpital de Compiègne-Noyon (Oise), des bénévoles prennent le relais du Père Noël, le matin du 25 décembre. Dans la hotte de ces mères Noël, membres de l'association Ensemble pour toi , on trouve des hochets, kits de maquillage, coloriages, ou encore des jeux de société. Soit des jouets adaptés à tous les âges et de quoi ravir les enfants qui n'ont pas pu réveillonner chez eux, mais aussi leurs parents. Mélanie, maman de Jules, apprécie le geste : "Voir mon enfant à l'hôpital, ça a été un peu un chamboulement. Finalement il ressort avec le sourire avec ce cadeau."C'est la première fois, pour ce Noël 2018, que les bébés du service de néonatologie se voient aussi offrir leur cadeau. Cette action a été rendue possible grâce à des dons de particuliers et de commerçants. "On est soutenues par des personnes qui sont touchées par les actions qu'on mène, ce qui nous permet d'avoir des petites chose à offrir aux enfants. C'est pas forcément compliqué d'obtenir des choses quand c'est pour faire le bonheur des enfants," souligne Juliette Robert, la présidente de l'association.L'initiative ravit aussi du personnel soignant, très reconnaissant. "C'est rassurant, pour les enfants, de voir qu'ils ne sont pas abandonnés le jour de Noël, note Cécile Portebled, aide-soignante. Qu'il y a des choses de faites, qu'il y a des gens qui pensent à eux. Pour les plus petits, le père Noël qui passe, c'est la petite lumière du matin du 25 décembre qui fait toujours plaisir."Et pour que personne ne soit oublié à l'hôpital en ce 25 décembre, ces mères Noël ont même laissé une partie des cadeaux à l'attention des enfants qui seraient hospitalisés dans la soirée. L'association Ensemble pour toi organise régulièrement des bals et animations diverses pour les enfants hospitalisés ou handicapés, ou des collectes pour leur obtenir du matériel médical. Ils organiseront le 27 janvier une galette des rois à l'hôtel du Nord de Compiègne.