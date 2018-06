Compiègne : la plainte déposée contre Arielle François égarée par la justice

Comment est-ce possible? Il faut vraiment une grande confiance en l’indépendance de la justice pour croire à cette histoire de dossier perdu. Je saisis la Garde des Sceaux. https://t.co/twx442ZGby — Laurence Rossignol (@laurossignol) 15 juin 2018

Une procédure « perdue » par le parquet et le délai de prescription est dépassé. Selon un article du Courrier Picard publié jeudi, c’est le contenu de la missive adressé le 26 mars 2018 au, à propos de la plainte déposée par l’organisation à l’encontre d’, adjointe au maire de la commune.Le 23 juillet 2016, l’élue avait relayé sur Twitter une citation d', extrêmiste birman, comparant les musulmans à des « chiens enragés ». Arielle François, chargée de l'environnement et des relations internationales pour la commune et membre de Sens commun, un mouvement issu de la Manif pour tous, avait alors ajouté la mention « sagesse » avant de présenter ses excuses dès le lendemain.La sénatrice de l’Oisea aussitôt annoncé par les réseaux sociaux avoir « [saisi] la Garde des Sceaux ». Contactée, elle confirme avoir envoyé un courrier à, dont elle espère qu’elle ordonne une enquête interne. « Soit il est fréquent que des dossiers soit perdus au parquet de Compiègne auquel cas c’est un dysfonctionnement de la justice assez grave, argumente l’ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Soit c’est exceptionnel et c’est un petit miracle pour Mme François. Or je ne crois pas aux miracles. »