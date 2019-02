À Compiègne, la police municipale veut renouer le lien avec les habitants

En finir avec les zones de non-droit

Faciliter la discussion

Sur le marché du Clos des Roses, un quartier réputé difficile de Compiègne, les policiers municipaux ont installé un stand ce mercredi. Une permanence pour discuter ave les habitants, prendre un café, et améliorer leurs relations avec eux.Le dialogue, rompu depuis longtemps dans certains quartiers, est en train de se renouer. "Avant, c'était du caillassage, on ne pouvait pas accéder au quartier", explique David Fromentin, chef de service de la police municipale de Compiègne. "Aujourd'hui, ça va mieux". Une opération reconquête qui a déjà fait redescendre d'un cran les tensions entre forces de l'ordre et les jeunes du quartier.La police municipale espère ainsi recréer un lien de confiance : en délocalisant ses bureaux dans les différents quariters de la ville, elle a déjà recueilli plus de 80 mains courantes. Pour la municipalité, il est parfois plus facile de s'adresser aux policiers dans ce cadre-là qu'en se déplaçant au commissariat.La Ville ne compte pas s'arrêter à : sa police sera bientôt dotée de motos afin d'endiguer les rodéos sauvages, et des drones pour lutter contre la délinquance.