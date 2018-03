À Compiègne, un projet d'habitat partagé entre valides et handicapés mentaux

La différence fait grandir

C'est un immeuble pas comme les autres qui va voir le jour en septembre prochain, au 10, bis rue Saint-Germain à Compiègne. D'ici plusieurs mois,au quotidien dans le. C'est en tout cas ce qui motive Véronique et Jérôme Bataille, parents du jeune Quentin, 25 ans, trisomique 21.Quentin travaille en CDI depuis trois ans dans l’entreprise monalbumphoto.fr à Nanteuil-le-Haudouin. Ses parents ont toujours eu à coeur queet mêlé aux personnes "ordinaires".Jérôme Bataille a un mantra : "la différence fait grandir tout le monde". En 2016, il a créé la SARL Arcs-en-Ciel pour mener à bien ce projet d'habitat partagé. D'ici octobre,pour des personnes valides, et 7 pour des personnes handicapées.Le regroupement de personnes handicapées permettra uneLa cohabitation devra se faire dans la bienveillance et le respect.Jérôme et Véronique n'ont reçu aucune subvention pour ce projet. Ils ont tenu à être libres dans leurs mouvements. "On souhaite avoir la liberté d'aménager les locaux comme on le souhaite, et d'évoluer en allant en fonction de nos expériences", commente le père de Quentin.L’expérience existe déjà un peu partout dans le pays, menée notamment par l' association Simon de Cyrène . C'est le cas àà Rungis, où un chantier a commencé pouret des permis de construire ont été déposés à