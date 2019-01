Compiègne : grâce à la cagnotte d'un lycéen, elle remplace sa voiture détruite par des manifestants

Un soutien financier

La voiture d'Isabelle Jolibois, vandalisée par des manifestants

Des manifestants détruisent la voiture d'Isabelle Jolibois, le 10 décembre à Compiègne.

Objectif atteint en un mois et une semaine

Suite aux manifestations des lycéens, cette habitante de Compiègne a retrouvé sa voiture vandalisée sur le parking du centre de rencontres du quartier de la Victoire, tout près du lycée Mireille-Grenet.Atteinte d'une leucémie et reconnue personne handicapée, Isabelle Jolibois ne peut pas se passer de sa voiture : elle l'utilise quotidiennement pour aller à l'hôpital et chercher son fils à l'école. Son garagiste lui annonce le verdict : le véhicule est inutilisable. Malheureusement, la victime n'a pas les moyens d'en racheter un.Elle ne pensait pas, à cet instant, qu'un élève du lycée voisin allait mobiliser son entourage pour lui porter secours."Elle a avait envoyé un message privé à l'administrateur de la page « Info Circulation / Radar 60 » pour lui expliquer sa situation (voir-ci dessous), et celui-ci a décidé de le diffuser en public. J'ai vu ce message et j'ai contacté cette personne pour lui proposer de créer une cagnotte," raconte le jeune homme de 17 ans.D'avoir gênée, Isabelle Jolibois accepte l'idée."Ça permet de se solidariser. C'est une personne qui est dans le besoin, ça peut lui faire du bien d'avoir une aide financière," confie-t-il. Le lycéen n'a pas manifesté le 10 décembre. "Je comprends tout à fait qu'on veuille manifester ! Mais les violences qu'il y a eu, je n'accepte pas. Je cautionne encore moins ce qui a été fait à la voiture [d'Isabelle Jolibois], dans une vidéo on voit les jeunes sauter à pieds joints sur le pare-brise!"Tom Florek mobilise alors ses amis, ses parents, qui font à leur tout connaître l'initiative dans leurs cercles respectifs."J'ai été contacté par la presse locale et depuis les gens se mobilisent, expliquait le Compiégnois en décembre. J'ai été étonné par leur engouement, ça fait chaud au coeur. (...) J'ai même reçu les félicitations de l'administration du lycée".Au lycée Mireille-Grenet, d'où sont parties les manifestations cette semaine, nombreux ont participé aux dons, élèves comme professeurs, sans doute émus par l'histoire d'Isabelle Jolibois. La Compiégnoise, qui a reçu l'argent collecté sur la cagnotte, prévoit d'aller acheter sa nouvelle voiture le 31 janvier.