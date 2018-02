Compiègne : des sacs à dos garnis pour les sans-abris

Le coffret "chaleur" : vêtements, couverture, gants, couverture, chaussettes, écharpe, ...

Le coffret "hygiène" : brosse à dent, dentifrice, rasoir, miroir, peigne, déodorant, gel douche, parfum, ...

Le coffret "confort" : tout ce qui n’est ni périssable rapidement et qui permet d’améliorer l'ordinaire : chocolats, friandises, conserves de qualité, miel, pas d'alcool, ...

Le coffret "culture-communication" : livre, recharge de téléphone mobile, stylos, lampe de poche, des mots-croisés, un stylo, des timbres, un poste de radio, un mot d'amitié ou une lettre pour le destinataire du sac, ...

Benjamin Belaidi a décidé de ne pas ignorer ceux que l'on croise parfois dans la rue les sans-abris. Ce Compiègnois n'en est pas à sa première opération solidaire. L'an dernier il avait récolter des dons dans le but de financer des manteaux-duvets pour les distribuer aux sans-abris de sa ville.Cette année il récidive avec une deuxième opération solidaire envers les marginaux. En partenariat avec le Samu social de l'Oise et des lycéens de l'Institut Jean-Paul II, il veut distribuer des sacs à dos garnis d'objets de première nécessité mais aussi "de confort, voire de réconfort" dit-il."L'idée est de collecter des sacs-à-dos de type randonnée (50 litres) que je vais bientôt récupérer et qui seront financés via des dons et grâce à un partenariat tissé avec Décathlon. Ces sacs seront garnis de plusieurs produits :En bref, de quoi répondre aux besoins les plus impérieux, mais aussi fournir un peu de réconfort.Ce seront des lycéens qui se chargeront de récolter les produits, de composer les coffrets et de les distribuer lors de maraudes aux sans-abris aux côtés des professionnels du Samu Social de l’Oise et de moi-même. Cette action solidaire permettra de répondre ponctuellement aux besoins des plus nécessiteux et relève d'une action pédagogique pour les élèves qui seront des acteurs au cœur de ce projet citoyen et solidaire. "Si vous voulez aider Benjamin, cette opération se déroule jusqu'au 23 février. Vous pouvez déposer vos dons au Samu Social de Compiègne les mercredis et jeudis de 13h30 à 18h30, les samedis et dimanches de 15h30 à 18h30.