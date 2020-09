Coronavirus : 183 étudiants sont testés positifs à l'université de Compiègne

Tous se rencontrent en dehors de l'université, vivent en colocation bien souvent, et le virus a pu circuler depuis. On appelle les étudiants non-positifs à ne pas quitter Compiègne pour ne pas contaminer des membres de leurs familles, même si on ne peut pas leur imposer de rester isolés.

Odile Wachter, directrice de la communication de l'UTC