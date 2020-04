Coronavirus : Dans l'Oise, le confinement perturbe la surveillance des hannetons, véritable fléau pour les forêts

Depuis quelques jours, le bourdonnement des hannetons se fait entendre en fin de journée dans les forêts de Compiègne et de Laigue. Preuve que la période de reproduction a déjà commencé.



Celle-ci a lieu tous les quatre ans et se fait sous haute surveillance. Un moment décisif pour l'Office national des forêts (ONF). Le seul où les agents forestiers peuvent observer ces dangereux envahisseurs et ainsi recueillir les données nécessaires pour limiter le fléau qu'il représente pour la forêt.



Changement du protocole d'observation

Le hanneton, l'ennemi invisible

Pas de solution miracle

Mais pour cet "envol 2020", l'ONF doit revoir ses plans. Le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 ne permet pas d'organiser l'opération initialement prévue. Impossible en effet de solliciter les nombreux bénévoles de l'association de Sauvegarde du patrimoine des forêts du compiégnois (SPFC) L'ONF a donc réorganisé son protocole de surveillance avec ses seuls agents forestiers, et autour de quatre sujets d'observation : la ponte (décompte de ponte sur 70 parcelles), le piégeage, la protection mécanique du sol (installation de filets et de bâches pour empêcher la ponte des adultes) et le suivi de défoliation des arbres.Cette dernière méthode utilise l'analyse d 'images satellite . Celles de 2016 pourront être comparées à celles de 2020 puis de 2024.C'est à ce jour, le seul moyen de calculer avec précision la répartition géographique du hanneton.Dans les forêts, la larve du hanneton est une calamité. Les jardiniers l'appellent "le ver blanc".On ne peut rien contre lui. Implacables, les larves mangent les racines des arbres et les jeunes pousses meurent de soif.Après 47 mois passés dans les sols sableux des forêts du Compiégnois sous forme de larve, le hanneton femelle prend son envol fin avril à la tombée du jour et durant un mois, il s'accouple dans le feuillage qu'il consomme. Il replonge ensuite dans le sol pour pondre, jusqu'à 300 oeufs par individu et par saison.Et le cycle peut recommencer.C'est cette consommation racinaire qui cause des dégâts. En s'attaquant aux jeunes pousses, les larves compromettent le renouvellement de la forêt. Les forêts du sud de l'Oise en sont infestées depuis environ 5 ans.D'autres pays sont confrontés au problème. Certains depuis plusieurs dizaines d'années : Allemagne, Pologne, Autriche, Hongrie, République Tchèque ...Pour autant, aucun n'a trouvé de solution miracle au phénomène.Si l'impact sur les arbres adultes et l'accélération de leur dépérissement n'a pas été établi scientifiquement, les forestiers ne l'écartent pas. Ils espèrent trouver des pistes et des solutions fondées sur la nature.