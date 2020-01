Le cycliste disparu en forêt de Compiègne retrouvé pendu

Le corps a été retrouvé lundi 6 janvier entre 19h et 20h en forêt de Compiègne dans l'Oise à proximité du vélo de la victime. C'est dans une zone fortement boisée et peu fréquentée, non loin de la clairière de l'armistice, que Sylvain, 49 ans, se serait pendu. C'est son beau-fils, parti à sa recherche, qui l'a découvert.Depuis le 31 décembre, ce père d'une famille recomposée de trois enfants n'avait plus donné signe de vie. Il était parti de son domicile de Clairoix à vélo. Le dernier signal émis par son téléphone a été capté par l'antenne-relais de Saint-Crépin-aux-Bois à 21 heures le jour même. Sa trace avait ensuite été perdue.La gendarmerie avait alors lancé un appel à témoins . Des recherches avaient été engagées dans la forêt domaniale voisine de Laigues pour se concentrer plus tard plus au sud, dans la forêt de Compiègne.C'est dans cette zone de 2 km² qu'une battue avait été organisée le 5 janvier par les gendarmes et la mairie de Clairoix. 500 personnes avaient répondu à l'appel La compagnie de gendarmerie de Compiègne mène actuellement des investigations. Mais des éléments laissent penser aux enquêteurs que la victime pouvait mettre fin à ses jours.