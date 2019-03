Les deux étudiants de l'UTC vainqueurs du 4L Trophy bientôt de retour à Compiègne

Ils sont arrivés premiers du rallye solidaire, le 1er mars dernier., Thomas Blain et Thomas Grandgirard, ontau bout dedu sud de la France au désert marocain, en passant par l'Espagne.La 23ème édition de la course d'orientation humanitaire et solidaire comptait. Leur équipage, Educ'4L, faisait partie des dix équipes originaires de Compiègne, dont huit de l'Université de Technologie de Compiègne, et deux de l'École supérieure de chimie organique et minérale.Le 4L Trophy est une course d'orientation destinée aux jeunes de 18-28 ans. L'objectif : prendre la route à bord d'une 4L, pendant douze jours, afin de transporter toute sortes de dons et contribuer à. L'association Enfants du désert s'occupe de recueillir les dons. Elle construit des écoles dans les villages les plus reculés du Maroc, et équipe des enfants en matériel scolaire.Munis de cartes et de boussoles, les étudiants ont dû parcourir des étapes données chaque matin, en un minimum de kilomètres. Pour mener à bien cette aventure, les deux Compiégnois ont monté avec leurs camarades l'association HumaniRaidUTC . Ils ont été félicités par le maire, Philippe Marini.