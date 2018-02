La dictée de Paris-Roubaix à Compiègne

© A.S.O.

Découvrir le cyclisme à travers une course mythique, c'est l'un des objectifs de la dictée de Paris-Roubaix. 175 élèves de CM1 et CM2 réunis dans le gymnase Tainturier de Compiègne ont dégainé leurs stylos pour retranscrire un texte de 80 mots, plus trois mots à orthographier, vélodrome, cuissard, bicyclette. Il y avait aussi une question subsidiaire : que symbolise le trophée de Paris-Roubaix, la réponse : un pavé ! C’est Sébastien Minard, ancien coureur cycliste professionnel qui a lu la dictée.Cet événement est proposé par Amaury Sport Organisation, l’organisateur de la course, et la Ville de Compiègne.

La prochaine dictée Paris-Roubaix, aura lieu le vendredi 16 mars dans sept écoles de Lille Métropole.