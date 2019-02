Une discothèque de Compiègne le White House organise des après-midi pour des personnes handicapées

Ils nous arrivent dans le fil quotidien de l'actualité de vous raconter de belles histoires de cœur. Sortir et faire la fête dans une discothèque, rien de plus simple pour une personne valide. Mais pour une personne handicapée, la piste de danse d'une boîte de nuit reste inaccessible. À Compiègne Anthony Devaux, le propriétaire du White House organise des après-midi gratuits pour plusieurs établissements pour handicapés.

"Cela fait plaisir de voir leur sourire"



C'est grâce à une cliente de la discothèque que ces après-midi pour personnes handicapées ont commencé. "J'étais en contact avec une personne qui faisait un stage dans une structure d'accueil pour personnes handicapées. Un jour, elle m'a demandé dans le cadre de sa formation, s'il était possible d'ouvrir mon établissement aux résidents du centre. Je lui ai dit oui, au départ, elle avait un budget pour une telle animation", raconte Anthony Devaux. "Mais au final, on a voulu offrir cette chance aux personnes en situation de handicap et on est parti sur l'accueil gratuit".



Lors de ces après-midi festifs, plusieurs centres sont regroupés, une centaine de personnes profitent du dance-floor du White House. Le patron de la boîte de nuit est ravi de les recevoir, "ils peuvent danser, il n'y a pas le regard des autres. Ils sont contents de nous voir et à la fin, on a des câlins. Ces après-midi sont différents du monde de la nuit. C'est un choix du coeur. Il y a des personnes de tous les âges de 18 à 60 ans. Ce moment est magique pour eux", confie le propriétaire de la discothèque. "Lors de ces après-midi, les salariés qui viennent nous aider, le font bénévolement", ajoute Anthony Devaux.

Quand le monde de la nuit rencontre des personnes handicapées

Vanessa Le Gloanec est éducatrice au Foyer de vie "Les 4 Tilleuls" à Clairoix dans l'Oise. Le centre accueille des personnes adultes déficientes intellectuelles en situation de handicap mental. "Les résidents ont profité d'un après-midi festif au White House, avec un DJ et une chanteuse. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons à notre tour invité le staff de la discothèque et le propriétaire à passer nous voir dans le foyer, ils ont mangé avec les résidents, et visité leur lieu de vie. C'était un moment chaleureux et convivial", raconte Vanessa. "On attend les nouvelles dates avec impatience" . Anthony Devaux est déjà sur le coup, il envisage d'ouvrir son établissement de nouveau pour février et mars.