Disparition dans l'Oise : en forêt de Compiègne, 500 personnes participent à une battue pour retrouver Sylvain

"Tout reste supposition"

Notre reportage à Clairoix et Compiègne (Oise)

Disparition dans l'Oise : à Clairoix, 500 personnes participent à une battue pour retrouver Sylvain

Intervenant : Laurent Portebois, maire (SE) de Clairoix - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Élise Ramirez et Benoît Henrion. Montage : Cédric Delangle.

500 personnes ont répondu à l'appel de la mairie de Clairoix (Oise) pour participer à une battue citoyenne en forêt de Compiègne ce dimanche 5 décembre. Après s'être donné rendez-vous près de la mairie de la commune vers 13h30, ces volontaires sont partis à la recherche de Sylvain Lebail, un habitant de Clairoix dont on est sans nouvelles depuis le 31 décembre.Accompagnés de trente gendarmes de la compagnie de Compiègne, les habitants de la commune et de la région et des collègues de travail du disparu ont passé la forêt au peigne fin."Pour l'instant, il n'y a pas d'indice. C'est quelqu'un qui aimait faire du vélo... Est-ce qu'il a fait une mauvaise chute ? Est-ce qu'il se trouverait dans un endroit difficile d'accès, dans l'incapacité de prévenir les secours ?" explique Laurent Portebois, le maire de Clairoix à l'origine de la battue. Pourrait-il avoir été victime d'un malaise, ou encore aurait-il été bousculé par un animal ? "Tout reste supposition pour le moment. On espère juste un dénouement joyeux," soupire l'édile.Sylvain Lebail, père de famille âgé de 49 ans, est parti le 31 décembre à 9 heures de son domicile pour une randonnée à VTT. Il n'a depuis pas donné signe de vie.Le dernier signal émis par le portable du cycliste a été capté par l'antenne relais de Saint-Crépin-aux-Bois à 21 heures. Les gendarmes ont alors entamé leurs recherches dans la forêt domaniale de Laigues, la plus proche de cette antenne. En fin de semaine, l'enquête a précisé la position du téléphone dans le domaine forestier de Compiègne, plus au sud, dans une zone de 2 km² de forêt dense où la battue a été organisée.Les recherches se sont poursuivies jusqu'à la fin d'après-midi sans résultats. Les gendarmes devraient reprendre l'enquête dans la zone dès lundi 6 janvier au matin.