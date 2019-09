DOCUMENTAIRE. “Une forêt et des hommes”, à la découverte de la forêt de Compiègne

La forêt, mère Nature et dame nourricière

Une Forêt et des Hommes, un film de Guillaume Pittard, coproduit par France 3 Hauts-de-France, VIC Production, Les films d'ici et Pictanovo. Avec la participation d'Ushaïa TV.

Photographier et recueillir des animaux, cueillir et cuisiner, sculpter, se ressourcer... La nature éveille tous les sens et chacun en a sa vision, son expertise et tente d'apporter ses réponses aux problématiques de notre société. La nature, la forêt, les arbres et les feuilles peuvent apporter apporter bien-être et sérénité.Gaétan Martin est chasseur d'images, Arnaud Cacheur ethnobotaniste, Aurélien Garcia artiste cueilleur et Jean-Luc Chavanis médiateur naturel. Ils ont tous un rapport très particulier avec la forêt qu'ils partagent avec qui veut découvrir ses secrets ancestraux.Suivez ces quatre hommes au gré de leurs réflexions sociétales dans un cadre magnifique : la forêt de Compiègne. Dans ce documentaire, parée de vert au printemps et aux feuilles d'or l'automne, dame Nature nous accorde des images exceptionnelles entre immensité de la forêt et biodiversité.Grande de 14 417 hectares, la forêt de Compiègne est essentiellement composée de hêtres et de chênes et abrite une importante population de grand gibier comme le sanglier, le cerf et le chevreuil. La chasse est autorisée sur un territoire de 1 600 hectares de la forêt domaniale et est encadrée par l'Office national des forêts ( ONF ).L'Oise compte beaucoupe d'adeptes, plus de 17 000 chasseurs selon la Fédération des chasseurs de l'Oise. Modes de chasse, types de gibier, les pratiques diffèrent. Parmi elles : la chasse au grand gibier, dont l'Oise est un territoire de prédilection. Exemple en forêt d'Halatte, près de Creil.Travail, loisirs, convictions, on fréquente la forêt et on échange avec elle pour diverses raisons. On peut compter parmi ses protecteurs les 300 adhérents de l'association Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois ( SPFC ). Opérations "forêt propre", entretien des ponceaux, installations de crapauducs et sorties en forêt pour sensibiliser les publics scolaires et adultes... ​​Depuis 1972, cette association s'emploie à protéger les forêts grâce à ses actions sur le terrain ou auprès des autorités en influençant certaines décisions.​​​​​​​