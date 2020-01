Des étudiants-secouristes de l'UTC de Compiègne lancent une cagnotte en ligne pour l'achat d'un véhicule

Présence dans tout le département et au-delà des frontières

Un véhicule pour augmenter l'efficacité des secouristes

Créée en 2006, l'association Secourut's - Secouristes Français Croix Blanche avait pour principal objectif de former des étudiants de l'école d'ingénieur UTC de Compiègne , aux gestes de premiers secours, avec la mise en place de formations PSC1 (en lien avec la Croix Blanche ). Elle bénéficie des infrastructures de l'école pour organiser des formations mais aussi des entraînements et autres événements associatifs.Depuis, Secourut's a fait ses preuves et s'est agrandie.dont une quarantaine participe régulièrement à des événements et ce, dans la France entière, tels que les 24 Heures du Mans, des événements au Stade de France, diverses compétitions sportives et de nombreux évènements UTCéens (Soirée des Finaux, Estu ...).est entré dans l'association en 2016. Il en est aujourd'hui le président. À 22 ans, cet étudiant en Génie informatique mène de front études et secourisme. "C'est devenu une passion. On forme des étudiants aux gestes de premiers secours en parallèle des études.mais beaucoup d'anciens membres continuent en plus de leur métier d'ingénieur".. "Au début, notre jeune âge interpellait mais on a fait nos preuves. On est très bien accompagné par la Croix Blanche locale ".Les Secourut's anticipent les sorties généralement un mois à l'avance, parfois ils répondent à des demandes à 3 ou 4 jours. Récemment, ils sont partis en soutien logistique lors des inondations dans le Var.Aujourd'hui, l'association compte donc investir dans l'achat d'un véhicule logistique de type Dacia Duster. Elle a besoin pour cela, de financements car si elle peut compter sur 7000€ de ses fonds propres, avec 3000€ de plus, elle pourrait acquérir un véhicule de qualité supérieure, plus durable répondant au mieux à ses besoins, ainsi qu'une remorque.Secourut's fait donc appel à la générosité et a mis une cagnotte en ligne