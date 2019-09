La mairie de Vignemont propose des commandes de fioul groupées à ses habitants pour faire des économies

Pour faire des économies, la mairie de Vignemont propose des commandes de fioul groupées

Avec Joël Charles, habitant ; Benoît Greugny, adjoint au maire (SE) de Vignemont et Georges Decourbe, livreur de fioul domestique. Un reportage de Pierre-Guillaume Creignou et Gontran Giraudeau.

Ce matin, Georges Decourbe s’active avec son camion-citerne. Ce livreur de fioul domestique a rendez-vous à Vignemont, dans l’Oise, pour une livraison un peu particulière.Première étape chez Joël Charles pour déverser 900 litres de fioul. Forcément début septembre, bien avant le grand rush de l’hiver, le combustible coûte moins cher. Mais pour une facture encore plus allégée, cet habitant de Vignemont a passé commande directement auprès de sa mairie.Depuis deux ans, les élus de cette commune de moins de 500 habitants proposent à leurs administrés de passer une commande commune. "J’envoie un sms groupé et en échange les personnes me répondent directement le nombre de litres nécessaires avec leur adresse" explique Benoît Greugny, adjoint au maire. Grâce à cette initiative, la mairie parvient à obtenir un tarif de groupe à 85 centimes le litre contre environ 88 centimes actuellement.Entre les livraisons à la mairie, à l’école ou directement chez les habitants, Georges Decourbe déverse 5 000 litres de combustible dans la commune en une seule matinée. "On peut avoir des écarts de 20 à 30 euros du mètre cube, précise-t-il en remplissant une cuve. Ce n’est pas négligeable de nos jours, s’ils peuvent gagner 30 euros sur une livraison de 1 000 litres, c’est bien".En plus de faire le plein, la mairie de Vignemont a fait les comptes : jusqu’à 400 euros d’économie chaque année.