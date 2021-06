Festival des Forêts du 21 juin au 15 juillet, des concerts de musique classique au cœur de la nature dans l'Oise

La 29ème édition du Festival des Forêts se déroule dans les forêts de Compiègne et de Laigue et rassemble plus de 300 artistes autour du thème de cette année : "Auf den Wasser zu singen" (en chantant sur l’eau). Rencontre avec Alexandra Letuppe-Pantic, directrice du Festival.