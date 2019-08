Un gendarme de Compiègne décède dans un accident lors d'une intervention

❗️Vive émotion suite à l'accident mortel ayant coûté la vie à un gendarme du PSIG de Compiègne (60).



Nous exprimons tout notre soutien à sa famille, ses proches et ses camarades éprouvés par ce drame. — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 14, 2019

Je viens d’apprendre avec une immense tristesse le décès d’un militaire du peloton d’intervention et de surveillance de la @Gendarmerie, alors qu’il partait en intervention.

Mes premières pensées vont à son camarade blessé, sa famille et l’ensemble de ses frères d’armes. — Christophe Castaner (@CCastaner) August 14, 2019

Ce mercredi matin, alors qu'ils se rendaient sur une intervention de police administrative vers Noyon, deux gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Compiègne ont perdu le contrôle de leur véhicule avant de percuter un arbre. L'accident s'est produit à 6h26 sur la D1032 à hauteur de Clairoix.Le conducteur, Sébastien Berger, âgé de 33 ans, est décédé sur le coup. Le passager, un gendarme adjoint volontaire, a été légèrement blessé. Il est actuellement en observation à l'hôpital de Compiègne. Selon les gendarmes, il fut sauvé grâce à sa ceinture de sécurité.Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a immédiatement réagi sur son compte Twitter. "Je viens d’apprendre avec une immense tristesse le décès d’un militaire du peloton d’intervention et de surveillance de la Gendarmerie, alors qu’il partait en intervention. Mes premières pensées vont à son camarade blessé, sa famille et l’ensemble de ses frères d’armes", a-t-il écrit.