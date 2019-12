Herr-1, jeune Compiégnois de 18 ans sort son premier album de rap

Entre ambitions et second degré

À terre : premier extrait de l'album d'Herr1

Un goût précoce pour la musique

Ce vendredi 20 décembre, Erwan Verney - a.k.a. Herr-1 - a dévoilé un clip pour annoncer la sortie de Code de triche, son premier album. À 18 ans, le jeune homme originaire de Compiègne fait un pas de plus vers son rêve : percer dans le milieu du rap et vivre de sa musique.À terre : c'est le nom de ce clip inédit dans lequel le rappeur pose ses ambitions sur instrumentale. Un morceau dans lequel il annonce l'arrivée d'une nouvelle génération - la sienne - prête à enterrer ses aînés. Que Booba, Kaaris et consorts se rassurent, Erwan assume une part de second degré et d'autodérision à l'image de l'artiste Lorenzo dont il s'inspire. "J'aimerais écrire comme Nekfeu et raconter des histoires comme Orelsan, explique-t-il. Dans tous ses sons, j'ai l'impression qu'il parle de moi."C'est en mars 2019 que le jeune rappeur publie son premier morceau, après avoir découvert le studio. "J'étais surpris parce que j'ai vu que tout le monde se connaissait, se souvient-il, enthousiaste. On se rencontre, on échange, c'est super." Sur Youtube, les morceaux se suivent et les vues augmentent petit-à-petit. Son dernier clip en date, Étoile, a été visionné 5000 fois. "Pour l'instant, je teste la réaction du public pour voir ce qui plaît le plus."Sa toute première chanson, il l'écrit à 11 ans, pour faire revenir sa copine de l'époque qui lui avait brisé le cœur. "Bon, ça n'a pas marché", sourit-il. Mais la machine était lancée pour ce jeune qui veut faire de la scène depuis tout petit et s'intéresse tant à la danse qu'au théâtre, au chant qu'au cinéma. "Il y a cinq ou six ans, j'ai reproduit un battle de rap avec ma sœur, pour rigoler et j'ai adoré ça : raconter une histoire, impacter les gens."En juillet 2019, il sort son premier clip, R1, où il décrit ses valeurs. Celles d'un jeune de campagne, débordant d'énergie, bosseur et passionné d'écriture, fidèle à ses potes. "Je n'oublie pas d'où je viens, et ceux qui me soutiennent sont ceux que je côtoie depuis tout petit, confie-t-il. Ici, c'est compliqué de percer mais ça commence, les jeunes se lancent et s'entraident. On est en train de créer un petit réseau entre Compiègne et Amiens."Code de triche, son album qui compte onze titre dont un avec Boca, un autre rappeur compiégnois, est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En dix titres, il égrène les thèmes qui lui tiennent à cœur : l'amour, l'amitié, la fête ou encore le temps qui passe. Avec naïveté parfois mais surtout avec une bonne dose d'espoir pour l'avenir.