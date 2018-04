Incendie dans le magasin H&M à Compiègne : un suspect interpellé puis interné

La fumée était impressionnante vendredi dernier lorsque le magasin H&M de la rue Solférino à Compiègne... Plus de peur que de mal puisqu'il n'y a eu aucune victime...



La police a toutefois enquêté pour comprendre comment cet incendie avait démarré. Mercredi, ils ont placé une jeune femme de 24 ans en garde-à-vue. Celle-ci a admis avoir mis le feu à un vêtement.



Au regard de ses déclarations, la police a pris la décision de la faire interner en hôpital psychiatrique. Des experts devront juger si elle peut être considérée comme responsable de ses actes ou non.



Si c'est le cas, elle sera de nouveau entendue.



L'incendie s’était déclaré vers 15h30 vendredi au niveau des escalators, selon des témoins. Le premier étage et une partie du rez-de-chaussée avaient été endommagés par la fumée. Grâce à l'intervention rapide des pompiers et la réactivité des six salariés présents ce jour là, personne n'a été blessé.