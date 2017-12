Des jeunes de Compiègne bouleversés par leur mission solidaire au Sénégal

Du climat picard aux 40°C

De jeunes Compiégnois bouleversés par leur mission solidaire au Sénégal

Intervenants: Kardiatou N'Diaye, 17 ans ; Céline Leduc, 16 ans ; Amine Ait Ouarraou, 16 ans - France 3 Picardie - Reportage de Marine Haag et Nagib Ben Ghezala. Montage de Mathieu Krim

Prochain chantier : le Maroc

C'était séance "visionnage de photos", jeudi matin. Plusieurs jeunes des quartiers se replongeaient dans leurs souvenirs, aux côtés d'élus venus voir comment s'était passé leur mission solidaire au Sénégal.Deux mois après, tous étaient toujours très marqués. Ils étaient 14 à avoir passé quinze jours à retaper entièrement une garderie dans le village de Koudiadiène, à l'est de Dakar. Ponçage et peinture le matin, activités sportives l'après-midi, le tout sous la chaleur."Je suis pas habituée à ce genre de climat, donc les 40°C, j'ai eu du mal" confie Céline Leduc, "Devant eux, des traces de leurs rencontres, de "tout ce qu'on a fait pendant deux semaines," explique Kardiatou N'Diaye, émue."Les personnes ils vivaient pas dans les mêmes conditions," se souvient Amine Ait Ouarraou. "Ils avaient pas beaucoup de choses et pourtant tout le temps dans la joie, dans la bonne humeur."L'expérience a été un succès, et l'association envisage de remettre le couvert : d'autres jeunes devraient partir au Maroc, en avril prochain, pour un autre chantier solidaire du même genre.