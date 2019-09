Masters de feu à Compiègne : l'heure de la grande finale !

Vote du jury à l'aveugle

Dans les coulisses des préparatifs des Masters de feu à Compiègne

Le spectacle risque d'être grandiose ! Ce samedi, les trois finalistes des Masters de feu s'affrontent à l'hippodrome de Compiègne pour décrocher le Master d'Or.Les trois groupes de pyrotechniciens ont été désignés par le public lors des années précédentes : l'Italie en 2016, la Grèce en 2017 et la France en 2018.Le budget (20 000 euros) et le temps de la prestation (15 min) sont les mêmes pour tout le monde, ainsi que le thème : "les grandes œuvres." Chaque performance est notée sur vingt points et selon quatre critères : l’esthétique, les émotions, la synchronisation et la diversité des produits chorégraphiés."Ici, on ne recherche pas forcément la quantité mais la qualité, donc ça se joue aussi bien sur la chorégraphie des produits que sur les produits en eux-mêmes", explique l'organisateur Edouard Grégoire.Nouveauté pour cette grande finale, le vote à l'aveugle . Sachant que la France concoure à domicile devant un jury majoritairement français, les organisateurs ont décidé que chaque membre du jury votera pour un numéro et non une société ou un pays.La finale des Masters de feu est déjà complète. Au total, 12 000 personnes sont attendues.Mais vous pourrez vivre cette grande soirée en direct sur la page Facebook de France 3 Picardie . Rendez-vous à 20h30 !