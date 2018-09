Les Masters de Feu, concours international de feux d’artifice, reviennent à Compiègne

Les Masters de Feu, concours international de feux d’artifices, reviennent à Compiègne

Samedi 22 septembre, les Masters de Feu illumineront le ciel de Compiègne pour la troisième année consécutive. Cette année, la Pologne, le Canada et la France s’affronteront lors de ce concours international de feux d’artifice. Avec Régis Richard, artificier français ; Pierre-Emmanuel Gelis, artificier français ; Karel Carbonneau, artificier canadien. Un reportage de Julien Guéry et Christelle Sivatte.

L’évènement se déroulera dans deux jours mais les pyrotechniciens sont à pied d’œuvre depuis ce jeudi matin. Deux jours et demi ne seront pas de trop pour seulement 15 minutes de spectacle. Objectif pour les artificiers : installer et relier électriquement chaque bombe, chandelle et autre feu de Bengale. Chaque équipe est composée de quatre artificiers, qui tireront entre 300 et 350 kilos de matière active.Cette année, des équipes du monde entier ont postulé pour participer à cette troisième édition des Masters de Feu, organisés à l’hippodrome de Compiègne. En 2016, l’Italie a gagné le premier prix, puis c’est la Grèce a remporté ce concours international de feux d’artifice en 2017. Cette année, le finaliste affrontera les gagnants des deux éditions précédentes au cours des Masters de Feu 2019.La soirée événement se déroulera à l’hippodrome de Compiègne le samedi 22 septembre, à partir de 20h30. Près de 2 tonnes de poudre partiront dans les airs devant les 10 000 spectateurs attendus.Cette année, l’acteur Gérard Jugnot présidera le jury. Passionné de feux d’artifice, il a même participé à l’élaboration d’une partie du feu de clôture avec les organisateurs du concours.En 2016 et 2017, ce sont respectivement les Italiens puis les Grecs qui avaient remporté la compétition. Le finaliste de 2018 affrontera les deux gagnants des éditions précédentes au cours des Masters de feu 2019 à l’occasion d’une « super finale ».