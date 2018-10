Le nouveau mémorial de l'armistice se dévoile à Compiègne

Modernisation et documents inédits

L'histoire du mémorial dans l'Histoire

Jour d'inauguration pour le nouveau mémorial de l'armistice à Compiègne par Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées qui s'est déplacée pour l'occasion.L'édifice a été agrandi (250 m2 supplémentaires) et entièrement rénové.Cette rénovation d'ampleur a coûté plus d'1 million 300 000 euros.Le nouveau mémorial abrite près de 800 photos stéréoscopiques en noir et blanc de la Grande Guerre et fait le lien avec la Seconde Guerre mondiale et l'armistice de 1940.La nouvelle scénographie veut montrer comment on a pu passer d'une guerre à l'autre en l'espace de seulement 20 ans, pour expliquer l'engrenage aux jeunes générations.Une nouvelle salle de projection 3D diffuse des photos d'époque de la Première Guerre. On y trouve aussi des documents inédits et des jeux de piste pour tous les âges.A l'extérieur, devant le musée, la dalle commémorative située au centre de la clairière a été également restaurée. Un symbole fort, puisqu'elle aussi, avait été démontée, emmenée à Berlin et cassée par les Allemands avant d'être replacée ici en 1949. Le mémorial de l'Armistice a été construit en 1927, détruit puis reconstruit en 1950. Il est situé à côté du wagon de la clairière de Rethondes dans lequel ont été signés l'armistice du 11 novembre 1918 entre la France, ses alliés et l'Allemagne, puis l'armistice du 22 juin 1940 entre la France et le Troisième Reich. Le wagon n'est pas l'originel mais c'est un wagon que les nazis ont utilisés en juin 40, dans un esprit de revanche pour signer la reddition de la France.