De la Nouvelle-Zélande à la Picardie, Marcus raconte son expérience à Compiègne

L'AFS recherche des familles d'accueil L'AFS vivre ensemble est une association reconnue d'utilité publique et agréée par l'Education nationale. Elle met en relation des centaines de jeunes avec des familles à travers le globe. Avant de partir, les familles et les jeunes sont sélectionnées sur dossiers et entretiens. A la rentrée 2018, 430 lycéens internationaux arriveront en France. L'association lance un appel aux familles picardes pour que certains d'entre eux puissent poser leurs valises dans l'Aisne, la Somme et l'Oise. Pour accueillir un étudiant étanger, contactez l'AFS par téléphone au 01.45.14.03.10. ou par mail sur info-france@afs.org.

"Je voulais partir le plus loin possible."a 18 ans, et cela va bientôt faire un an qu'il vit àprès de. Pour lui, l', c'est "l'autre bout du monde". Originaire de, le jeune homme a passé une année au sein d'une famille picarde, à l'aide de l' association AFS Vivre Sans Frontière , spécialisée dans les échanges interculturels."Les élèves français sont quand même beaucoup plus sérieux", souligne-t-il avec un accent marqué. S'il comprend parfaitement ce qu'on lui dit,cherche encore un peu ses mots. Et finit toujours pas les trouver. Il faut dire qu'il n'a pas appris la langue à l'école : il a simplement pris quelques cours une fois qu'il a su que l'association l'envoyait en France."J'étais très heureux d'aller en Picardie, explique-t-il. Je ne voulais pas être à Paris, car c'est trop connu. Choisy, c'était parfait, car cela me permettait de voir autre chose, de sortir des clichés sur la France." En plus des weekends organisés par l'AFS, sa famille d'accueil l'a emmené à Caen, Strasbourg ou encore à La Rochelle où Marcus a pu tester le char à voile. Autant d'expériences que le lycéen immortalise sur sa page Facebook Marcus Creative Passionné d'histoire, il aime beaucoup"et son château fort en centre-ville". "La Nouvelle-Zélande est un pays plutôt neuf, il y a moins d'art, d'histoire", analyse-t-il. S'il a suivi un an de scolarité en première scientifique, lea plutôt un profil littéraire. "Les maths, c'est pas vraiment ma matière", admet-il dans un sourire. En Nouvelle-Zélande, il a obtenu l'équivalent d'un Bac L et possède donc un profil "très culture".envisage de poursuivre ses études dans une école de cinéma à son retour en août prochain.Avec sale courant est très vite passé. L'une des deux filles étant en même temps en échange au Japon, ses parents ont de suite su se mettre à l'écoute de. "Ils parlent anglais, mais ils m'ont de suite prévenu : à la maison, on parle français. Bien sûr, quand je ne comprends pas, on complète en anglais", raconte le"En France, il y a beaucoup plus une culture de la famille ", constate-t-il. Et de la gastronomie." A ce propos, quand on lui demande si cet aspect de la vie française lui a plu, il se lâche :Son plat préféré ? Les escargots, "parce que c'est si différent, si français !"