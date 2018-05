Oise : 54 moutons meurent dans l'incendie d'un bâtiment agricole à Ricquebourg

Mardi peu avant 21h dans la commune de Ricquebourg les sapeurs-pompiers ont été sollicités pour un feu de bâtiment agricole d’une surface de 500 mètres carrés. 54 ovins ont malheureusement péri mais 27 animaux ont pu être sauvés grâce à une mobilisation importante. pic.twitter.com/EpQ2EH6X3q — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 16 mai 2018

Ce mardi 15 mai, peu avant 21h, un feu dans un bâtiment agricole d'une surface de 500 mètres carrés, à Ricquebourg, près de Compiègne dans l'Oise, a nécessité l'intervention des pompiers.A l'intérieur des locaux se trouvaient de la paille, un véhicule, et surtout une soixantaine de moutons. Malheureusement, 54 ovins ont péri. 27 animaux ont en revanche pu être sauvés des flammes.Un important dispositif a été mis en place pour lutter contre le sinistre : plus de 1000 mètres de tuyaux ont été déployés pour les besoins en eau, et les pompiers de sept casernes ont été mobilisés (Ressons/Matz, Lassigny, Thourotte, Noyon, Breteuil, Crépy-en-Valois, Maignelay-Montigny).