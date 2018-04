Oise : un accident sur l'A1 fait 9 blessés dont un grave

L'accident s'est produit ce dimanche aux alentours de 9h du matin, sur l'autoroute A1 après la sortie 11 Rossons-sur-Matz, près de Compiègne dans l'Oise.



Un utilitaire de type frigorifique et un minibus (type neuf places) sont entrés en collision.



Une personne a été blessée gravement est transportée d'urgence au CHU d'Amiens. Les huit autres personnes blessées plus légèrement ont été prises en charge par les pompiers et transportées au centre hospitalier de Compiègne.



Suite à cet accident, un bouchon d'1,5 kilomètres s'est formé dans le sens Paris-Lille. Les deux voies de gauche sont fermées à la circulation, seule la voie de droite est ouverte.