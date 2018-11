Oise : chasse interdite dans 5 communes le 10 novembre 2018

© Capture d'écran - Préfecture de l'Oise

Fusil et bottes resteront à la maison ce samedi 10 novembre pour les chasseurs pratiquant sur Compiègne, Rethondes, Choisy-au-Bac, Trosly-Breuil et Vieux-Moulin.Dans le cadre la cérémonie du centenaire de la signature de armistice de la Première Guerre mondiale qui se déroulera dans la forêt de Compiègne, là même où a été signée la convention, la préfecture de l'Oise a interdit "toutes les activités liées à la chasse et à la destructions des animaux susceptibles d'occasionner des dégats" sur le territoire de ces cinq communes du département.Pour cette commémoration, le Président français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, se retrouveront pour entrer dans le wagon de l’armistice. Ce sera la première fois depuis 1940.