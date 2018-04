Oise : IDUTag, la vignette qui peut vous sauver la vie

Comment ça marche ?



En partenariat avec le SDIS 60

Quand l'innovation vient en aide aux secours, cela donne la vignette IDU, pour identification d'urgence.Créée par la start-up IDUTag basée à Compiègne, elle permet aux urgentistes, en cas d'accident, d'avoir accès aux données médicales de la personne et de prévenir ses proches, en scannant un code sécurisé via une application.Les créateurs précisent qu'ils ont reçu l’autorisation de la CNIL (Commission Nationale d’Informatique et Libertés) pour traiter les données de santé à caractère personnel, hébergées sur des serveurs agréés par le Ministère de la Santé. Ainsi, seuls les urgentistes auront accès à ces données.Pour pouvoir bénéficier de la vignette, il faut s'abonner en ligne pour la somme de 24 euros par an. Le reste de la procédure est simple, il suffit de remplir les informations permettant d'établir une fiche médicale. Ensuite, les vignettes sont envoyées par courrier avec un code d'activation.Celles-ci doivent être collées sur des objets personnels et bien mises en évidence pour faciliter la prise en charge des secours.Séduits par ce procédé novateur, les pompiers de l'Oise ont signé un partenariat avec l'entreprise. "Ce sont de précieuses minutes gagnées dans l’établissement de la fiche secouriste", énoncent les pompiers de l'Oise sur leur page Facebook. À la fin du mois d’avril, les véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) du SDIS de l’Oise seront équipés de tablettes numériques dotées d’une appli mobile gratuite, capable de lire le QR code IDUTAG.Près de 4000 pompiers vont même être équipés eux mêmes dès la fin du mois.