Perquisition à la mairie de Compiègne sur la gestion des déchets : "on n'a strictement rien à cacher"

C'est une information qui vient de nous être confirmée. La mairie de Compiègne, dans l'Oise, a été perquisitionnée, mardi 4 mai. L'enquête a été ouverte par le Parquet national financier (PNF).

Philippe Marini (LR), maire de Compiègne, a réagi à notre micro : "C'est une opération nationale et cela concerne le secteur des déchets, pas uniquement sur l'Oise et Compiègne." Cette enquête concernerait en effet un appel d'offres passé entre le Syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO), responsable de la gestion, du traitement et de la revalorisation des déchets dans le département et la société Paprec, à laquelle a été confiée la gestion du centre de tri de Villers-Saint-Paul.

Philippe Marini, président du syndicat, souligne qu'il n'est pas mis en cause à titre personnel : "À ma connaissance, il y a une simultanéité de démarches dans un certain nombre de lieux. Ceci vient d'un réquisitoire contre X donc personne n'est mis en cause individuellement." D'après une autre source, les locaux de l'agglomération et le domicile de Philippe Marini auraient également fait l'objet d'une perquisition.

Nous, on n'a strictement rien à cacher. Tout a été fait à Compiègne et dans le département de l'Oise de manière transparente et régulière pour les attributions de marché. Philippe Marini, maire de Compiègne

Contacté par téléphone, le service presse du groupe Paprec nous indique, lui, ne "pas avoir d'élément".