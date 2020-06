Oise : À Mareuil-la-Motte, la cabane à dons dynamise la solidarité entre habitant

À Mareuil-la-Motte, petit village de l'Oise, au nord de Compiègne, s'est installée depuis un mois, une cabane à dons. "On s'est inspiré des boîtes à livre qui fleurissent un peu partout dans les ville", explique Noémie Pilloy-Bomy. C'est cette jeune infirmière de 31 ans qui a eu l'idée d'installer cette cabane, dans la grand rue près de la mairie du village.

Favoriser les relations entre les habitants

"Les gens peuvent venir y déposer ce qu'il veulent, sauf ce qui est périssable et les vêtements", précise-t-elle. Depuis son lancement, les habitants de Mareuil-la-Motte déposent des objets, se servent, et surtout discutent entre-eux. "J’ai pu parler à des gens avec qui je n’avais pas discuté depuis longtemps", se rejouit Noémie.

DVD, CD, livres, jouets pour enfants, repas ou même chèque cadeau... On trouve de tout dans cette petite cabane en bois, fabriquée par le père de Noémie. "Je n'y croyais pas une seconde au début et finalement ça marche, avoue un habitant du village. Ça me permet de me remettre en question ça fait du bien".

"C'est un projet magnifique !", s'exclame Ginette, une habitante de Mareuil-la-Motte. "Je vais souvent y faire un tour pour voir si je peux trouver ou donner quelques chose, rajoute-t-elle. Ça me fait un but pour aller marcher. C'est très enrichissant".

Pour Noémie, qui s'est inspirée de ses nombreux voyage pour trouver cette idée, la cabane à dons "permet de mettre une bonne note dans le quotidien du village. Les gens jouent le jeu et ça fait plaisir".