Oise : retour en images sur les Masters de Feu à Compiègne

La #France remporte le Master d'Argent lors des 3ème @mastersdefeu de #Compiègne RDV en septembre 2019 pour les Masters d'Or ! pic.twitter.com/hp3BUibjvE — Olivier Cattiaux (@oliviercattiaux) 22 septembre 2018

cette fois ci au lieu de rester chez moi et me demander pourquoi il y a des bruits de feu d'artifice, j'y suis #MasterDeFeu pic.twitter.com/MqmOWLozL7 — la plus douce (@helo_isolated) 22 septembre 2018

Compiègne : Masters de Feu 2018

Extrait du feu des Français, de la société de pyrotechnie Grand Final

Compiègne : feu de clôture des Masters de Feu 2018

Extrait du feu de clôture, sur la bande son des Choristes - Images : Masters de Feu

Le feu de la France, choisi par le jury / © Masters de Feu / Martin Sylvos

Près de 10.000 personnes ont admiré le spectacle samedi 22 septembre à l'hippodrome de Compiègne, dans l'Oise. Pour la troisième édition de ce grand concours de feux d'artifices, trois pays s'affrontaient : le Canada, la Pologne et la France. Chaque entreprise compétitrice a pu montrer son savoir-faire, sous les yeux ébahis du public.Le thème de cette année : les émotions du cinéma. Les spectateurs auront donc pu reconnaître des bandes originales bien connues : "Requiem for a dream", du film éponyme, "This is me", du récent The Greatest showman, "Come what may", tirée du film Le Moulin rouge, ou encore "My heart will go on", de Titanic.A l'issue du spectacle, la France a été désignée grande gagnante. Elle affrontera donc l'année prochaine l'Italie et la Grèce, vainqueurs des deux premières éditions.En attendant, petit aperçu de l'édition 2018, avec ces photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux :Le jury de cette édition 2018 était présidé par l'acteur Gérard Jugnot, qui a participé à l'élaboration du feu de clôture, avec Edouard Grégoire, directeur de l’événement. Un spectacle présenté par la société française de pyrotechnie Art Eventia, sur la bande son des Choristes.