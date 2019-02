Un parcours nocturne de son et lumière à Compiègne élaboré par des étudiants

Une balade d'1,6 kilomètre dans le centre-ville de Compiègne, en passant par le Parc Songeons et les bords de l'Oise : c'est ce que propose l'événement "Compiègne en Lumière". Les bâtiments seront illuminés par une cinquantaine d'étudiants ingénieurs de l'UTC, qui proposent de passer une soirée colorée et fluorescente.Tout au long du parcours, les participants pourront profiter de cages à élastiques, de la zumba, du "football lumineux" : en tout, une quinzaine d'animations autour du son et de la lumière.Il y aura aussi des spectacles pyrotechniques, de jonglerie, de breakdance dans des costumes lumineux : "tout pour plaire à la fois aux étudiants et aux familles !" Enfin, les étudiants proposent de réaliser une fresque collaborative d'une dizaine de mètres, où chaque participant pourra faire un dessin.L'année dernière, la première édition avait attiré 1 500 personnes.La soirée continuera ensuite avec des concerts pour danser jusqu'au bout de la nuit.Infos pratiques :Bâtiment de l'UTC, centre-ville de Compiègne, à partir de 18h