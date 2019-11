Des pompiers de l’Oise rénovent pendant 4 mois un vieux fourgon de 1965

400 heures de travail en un temps record de trois mois ! Grâce au talent et à la patience des sapeurs-pompiers de Thourotte et de Pont Ste-Maxence, c'est un joyau qui renaît aujourd'hui. pic.twitter.com/EBFN6nyC4M — SDIS de l'Oise (@SDIS60) October 22, 2019

Un succès 2.0

Couvert de mousse verdâtre et de poussière, le vieux camion rouge était oublié depuis plus de vingt ans. Ce fourgon Drouville de 1965 avait été offert par la ville de Choisy-la-Victoire aux sapeurs-pompiers.Grâce au travail de deux pompiers, l’adjudant-chef Jean-Marc Vervaet de Thourotte et le sergent-chef Romano de Pont-Sainte-Maxence, le vieux fourgon a retrouvé son rouge éclatant. Accompagnés de plusieurs bénévoles, ils ont passé plus de 400 heures à rénover et repeindre ce véhicule emblématique des soldats du feu.Après quatre mois de travail, le Drouville a été présenté au public fin octobre dans le cadre des journées départementales des sapeurs-pompiers à Beauvais.Très actif sur internet, le SDIS de l’Oise a partagé cette belle histoire sur les réseaux sociaux, vidéo à l’appui. Fin octobre, la publication avait déjà été vue plus de 2 millions de fois et commentée par plus d’un millier de personnes sur Facebook.