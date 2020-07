Un rodéo tourne mal à Compiègne, le conducteur prend la fuite après avoir percuté quatre véhicules des pompiers

Cette nuit aux alentours de 2h, le conducteur d’un véhicule qui participait à un rodéo sauvage aux abords du centre de secours de Compiègne a perdu le contrôle de sa voiture et a violemment percuté le grillage puis les véhicules personnels des sapeurs-pompiers de garde. pic.twitter.com/9FRpBhgjsK — SDIS de l'Oise #TousMobilises (@SDIS60) July 18, 2020

C'est un jeu qui ne fait pas rire grand monde. Alors qu'il s'adonnait à un rodéo urbain à 2 heures du matin aux abords du centre de secours de Compiègne, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. "Il a d'abord percuté violemment le grillage du centre, et a terminé sa course en faisat des tonneaux sur le toit d'un autre véhicule, en percutant trois véhicules et en endommageant un quatrième", raconte Luc Corack, contrôleur général du SDIS de l'Oise.Les quatre véhicules endommagés appartenaient à des sapeurs-pompiers qui étaient de garde cette nuit-là.Le conducteur s'est enfui en abandonnant sa voiture et n'a pas encore été interpellé. Mais d'après Luc Corack, "la police mène une enquête, et il y avait des effets personnels dans le véhicule, donc ils devraient en trouver le propriétaire rapidement". Il compte également reconstruire un grillage au plus vite, "notamment pour protéger les enfants qui jouent parfois dans la cour".