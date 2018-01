Rodolphe Rapetti est le nouveau directeur du château de Compiègne

Rodolphe Rapetti a été conservateur au Musée d’Orsay, puis directeur des Musées de Strasbourg, directeur du Musée national Jean-Jacques Henner et directeur-adjoint des Musées de France.



Chargé de mission au ministère de la Culture service des Musées de France, il a enseigné à l’École du Louvre, ainsi qu’à l’Université de Paris X-Nanterre. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages et articles consacrés à l’art des XIXe et XXe siècles.



Passionné par l'automobile, il est l’auteur du rapport Musées et patrimoine automobile en France (remis en 2007 au Ministre de la Culture) et expert pour le patrimoine automobile auprès de la commission nationale des monuments historiques.