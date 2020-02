Saint-Valentin : la SPA de Compiègne a joué les entremetteuses tout le week-end

Une rencontre arrangée...

La SPA vous promet le coup de foudre ! Sur les murs du refuge de Compiègne, des affiches en forme de smartphone présentent les coeurs à prendre : photo, prénom, âge et qualités. S'il l'un d'entre eux vous fait chavirer, vous n'avez qu'à aller à sa rencontre pour apprendre à mieux le connaître. Vous aurez droit à un speed-dating, quelques minutes en tête à tête pour conquérir son coeur.



Mais ne vous étonnez pas si votre futur compagnon est derrière les barreaux... S'il est là, c'est qu'il n'a pas eu de chance ! Il fait partie des 100 000 animaux abandonnés chaque année en France. ... pour une relation durable

Oui, ce n'est pas votre partenaire de vie que vous rencontrerez ici, mais un ami fidèle et poilu qui pourrait bien vous accompagner pendant de belles années. Chiens, chats, lapins, de nombreux animaux attendent d'intégrer un nouveau foyer et de commencer une nouvelle vie.



L'année dernière, une trentaine d'animaux ont pu être adoptés après cette opération à Compiègne. Mais cette année, la tempête Ciara joue les trouble-fêtes... Elle a rendu les visiteurs un peu plus frileux, et le refuge accuse une baisse de fréquentation.