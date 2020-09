Des sorties en plein-air pour le premier week-end de septembre

Dans l’Oise

Dans l’Aisne

Les Fêtes médiévales 2018 à Laon

Dans la Somme

Les chanteurs d'oiseaux au zoo d'Amiens le 10 avril 2019

La Fédération régionale des chasseurs vous donne rendez-vous les 5 et 6 septembre dans le parc du château de Compiègne pour. Un week-end autour de la chasse et de la nature avec 150 stands de vente, dont 30 de produits du terroir, des spectacles de rapaces, des animations chiens de troupeaux, des dégustations, un simulateur de tir, et un concours canin. Entrée gratuite. Toutes les informations en détail ici A noter : samedi 5 septembre, leorganise à quelques pas du parc du château de Compiègne un. Un rendez-vous pour expliquer une position différente de celle des chasseurs sur la question du bien-être animal.Toutes les informations sur la page facebook du groupe local EELV du Compiégnois, Noyonnais, Valois le 5 septembre dès 9h30 pour un. Un chantier qui sera aussi l’occasion de fêter les 20 ans de la gestion de cette vallée par le conservatoire. Chantier consacré à la coupe des rejets et l’arrachage des jeunes pins.Pique-nique sur place à prévoir. Rdv à 9h30. Réservation obligatoire au plus tard la veille du chantier avant 12h00, par courriel via reservation@cen-hautsdefrance.org Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter le site du Conservatoire d'espaces naturels Hauts-de-France Le Syndicat Mixte Oise-Aronde vous invite samedi 5 septembre pour une. Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90. Les détails de la sortie sont ici L’ONF vous attend le 5 septembre pour une. Rendez-vous à 20h30. Réservation et tarifs sur le site de l’Office de Tourisme de Retz-en-Valois . Au programme : une soirée inaugurale (spectacle de feu) dès le vendredi 4 septembre au soir ; et le samedi 5 et dimanche 6 septembre : des spectacles musicaux, spectacles de feu, grand défilé, des animations et un campement médiévalToutes les informations sont à lire sur le site de la ville de Laon Balade historique "samedi 5 septembre à 14h30. Des anciennes voies romaines aux fortifications de la ville, de l’abbaye d’Isle aux équipements industriels :. À l’issue de la visite, découverte du Buffet de la Gare.Informations et tarifs sur le site de l’Office de tourisme du Saint-Quentinois Ledans l’Aisne ce week-end : un(nom champenois de la friche, il s’agit de la pelouse calcicole typique du milieu) àle samedi 5, etle dimanche 6 sur leRéservations au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Toutes les informations sont à lire dans l’ agenda du CEN des Hauts-de-France Dans le cadre du festival "Jardins en Scène",(entre l’Etoile et Flixecourt), le 6 septembre pour deux animations : dès 8h45, l’école de l’oiseau et à 16h, le Jardin aux oiseaux, une balade spectacle à travers le site du prieuré. Profitez de votre présence au prieuré pour voir l’expo Duos d’oiseaux de Sébastien Sireau : des photos prises par le jardinier au fil des saisons.Le 6 septembre, àorganisée par l’association Meninbike : 3 circuits de marche, 4 parcours de trail, et 5 de VTT. Avec les mesures sanitaires qui s’imposent : port du masque à l’inscription, départs au fil de l’eau et non groupés, services au ravitaillement. Tous les détails sur le blog des meninbike !La mise en place de protocoles sanitaires indispensables permet aux chineurs de parcourir les allées de plusieurs marchés à réderies ce dimanche 6 septembre : à, à l’Ouest d’Albert, àau quartier, àet àBon week-end !