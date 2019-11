L’UTC de Compiègne développe la première voiture autonome qui se déplace grâce à des satellites

Zoom sur l'Université de Technologie de Compiègne

Qu'est-ce que l'UTC ?

C’est la plus ancienne des trois universités de technologie en France. Ces établissements publiques sont à la fois des écoles d’ingénieurs et des universités. L’UTC comprend deux volets : la formation de ses 4.400 étudiants et la recherche, grâce à huit laboratoires et 450 enseignants-chercheurs. Leurs travaux s’articulent principalement autour de trois domaines: les technologies inspirées de la biologie, les transports et les liens entre ingénierie et santé.

À quelles innovations a contribué l’UTC ces dernières années ?

Très récemment en septembre, deux étudiants de l’UTC ont été distingués pour un prototype de bracelet anti-agression. En 2015, l’école a inauguré un centre dédié à l’innovation. Parmi les projets développés : une table tactile aujourd’hui utilisée au sein de l’établissement et un réveil olfactif imaginé par un étudiant, primé par Google en 2014. Il est aujourd’hui commercialisé.

Comment se situe l’UTC par rapport aux autres universités à l’international ?

Cette année, l’UTC figure dans deux des trois systèmes de classements les plus scrutés à l’international. Parmi les établissements retenus par le Times Higher Education, elle se situe en milieu de tableau. Le QS World établit aussi des classements par domaine. En Ingénierie-Mécanique par exemple, Compiègne se positionne entre la 151e et 200e place. Mais attention: ces classements ne se basent pas sur les mêmes critères et ces choix font l’objet de critiques répétées. C’est donc un indicateur, mais limité.