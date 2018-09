VIDEO. L'adolescente filmée en train de frapper un lapin à coups de pied dans l'Oise harcelée sur internet

6 secondes qui ont fait le tour du web

Des adolescentes filmées en train d'achever un lapin à coups de pied dans une forêt près de Compiègne

Harcèlement numérique

Une association a porté plainte

Cette collégienne de Compiègne a 14 ans depuis peu et selon son père, elle vit un enfer depuis plusieurs jours. Cet été, sa fille a été filmée par une amie en train de frapper un lapin à coups de pied dans la forêt de Lacroix-Saint-Ouen dans l'Oise.Une vidéo qui s'est retrouvée sur internet et et qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.C'est une vidéo très courte, 6 secondes. On y voit deux adolescentes manipuler un lapin dont l'état n'est pas visible : est-il malade ou blessé ? Une troisième jeune fille les regarde faire. Soudain, l'une des jeunes fille assène un violent coup de talon sur la tête de l'animal. Le coup est si fort que le corps de la bête fait un bond.Les images s'interrompent lorsque les trois adolescentes prennent la fuite en courant.De page Facebook en comptes de réseaux sociaux, les lieux et les protagonistes sont reconnus : la vidéo aurait été tournée en forêt de Lacroix-Saint-Ouen près de Compiègne dans l'Oise. Les jeunes gens seraient des collégiennes d'un établissement scolaire compiégnois.Et celle qui a porté le coup est depuis la cible d'un harcèlement numérique qui stupéfait son entourage. Depuis la mise en ligne de cette vidéo, la jeune fille a reçu des centaines de messages de haine et d'insultes selon son père interrogé par nos confrères du Parisien . L'adolescente a du supprimer tous ses comptes de réseaux sociaux. Il explique également le geste de sa fille : elle "a conscience qu’elle a fait une bêtise, elle en a mal au cœur. Mais le groupe d’amis a ce jour-là croisé un homme qui leur a dit que ce lapin, qui saignait des yeux et des oreilles, n’allait pas s’en sortir. Elle a voulu, stupidement, abréger ses souffrances."La vidéo est parvenue jusqu'à One Voice, une association qui lutte contre la maltraitance animale. Devant la violence des faits, elle a porté plainte pour "atteinte à la vie d'un animal". De son côté, le parquet de Compiègne affirme ne pas avoir encore reçu de plainte à ce sujet.Contactée, l'association a expliqué vouloir qu' "une enquête soit menée. Ces faits dénotent d'une très grande violence chez ces jeunes. Que des adolescents de cet âge soient aussi cruel envers un animal, c'est préoccupant. Le lapin était peut-être blessé, on ne sait pas. Si c'était le cas, n'importe qui l'aurait emmené chez un vétérinaire. Mais là, ils l'achèvent à coups de pied avec une violence incroyable. Et ça les amuse en plus. C'est un jeu. Et ça, ce n'est pas acceptable".Et d'avertir les parents : "Prenez garde aux réseaux sociaux avec vos enfants ! Ils ne sont pas prêts à affronter tout cela."