VIDEO. Les étudiants de l’UTC de Compiègne organisent une course de… baignoires !

Ce dimanche après-midi, la rivière Oise a pris des couleurs carnavalesques. Dix équipes ont pris le départ de la course en début d’après-midi. A bord de baignoires transformées en bateaux, les participants ont parcouru un kilomètre depuis le port de plaisance jusqu’au Pont Neuf.C’est la première fois que les étudiants de l’UTC de Compiègne organisent cet événement. Jusqu’en 2014, la course était organisée par l’Amicale des anciens marins.Pour participer, les dix équipes devaient trouver le moyen de faire flotter leur baignoire tout en lui assignant un look plus ou moins original. Baignoire Kronenbourg, baignoire de chantier ou encore baignoire flamand rose : les étudiants ont laissé libre cours à leur imagination. Mais une fois l’embarcation décorée et mise à l’eau, il fallait encore ramer pour attendre la ligne d’arrivée.