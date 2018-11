VIDEO - VOIR ou REVOIR l'émission spéciale Centenaire de l'Armistice à Compiègne

Emission spéciale centenaire de l'Armistice

Dès 15h15, la rédaction de France 3 Hauts-de-France vous a proposé une émission spéciale consacrée à la cérémonie du centenaire de l'Armistice. Elle avait lieu dans la clairière de l'Armistice à Compiègne dans l'Oise.Présentée par Virna Sacchi et Dominique Patinec, cette émission spéciale vous a fait vivre en direct la cérémonie du centenaire de la signature de l’armistice de la première guerre mondiale depuis le wagon dans la clairière de Rethondes.A la veille de la grande commémoration à l’Arc de Triomphe à Paris où sont attendus plus de 80 chefs d’Etat, c’est en forêt de Compiègne que le Président français et la Chancelière allemande se retrouveront pour entrer dans le wagon de l’armistice. Ce sera la première fois depuis 1940.Florence Mabille de Poncheville et Thybaut Rysman seront dans la clairière de Compiègne pour vous faire vivre l’événement au plus près. Julian Bugier sera quant à lui en direct de l’Arc de Triomphe à Paris.Une émission à voir ou à revoir :Sur l a page Facebook de France 3 Picardie , nous vous avons proposé de suivre la cérémonie en direct.Emmanuel Macron et Angela Merkel ont assisté à cette cérémonie. Un millier de personnes avaient également été conviées. Le public est arrivé sur place en début d'après-midi :Pour l'occasion, la clairière de l'Armistice à Compiègne avait été réaménagée. Une plaque immortalisant le centenaire a par ailleurs été installée sur le site :