Concours photos Instagram lancé par l'office de tourisme Pays de Valois

Si l'hiver n'est encore fini le printemps commence à s'installer timidement avec l'apparition de quelques rayons de soleil et les jonquilles qui fleurissent les parterres de jardin.Pour fêter l'arrivée du printemps, l'office de tourisme du Pays de Valois lance son 3ème volet du concours sur #SaisonsOTPV sur le compte Instagram ot_pays_de_valois du 20 mars au 10 juin 2018.Pour participer il suffit de posséder un compte Instagram sous lequel publier, s'abonner au compte Instagram ot_pays_de_valois et enfin poster sur Instagram une photo maximum par thème.Il faudra aussi taguer votre photo avec #SaisonsOTPV et #Thème (se reporter à la liste des thèmes) et géolocalisez-la dans le Valois. Règlement via http://bit.ly/RèglementInstaPrintemps . Plus d'infos au 03 44 59 03 97 et sur www.valois-tourisme.com