Coronavirus : 200 salariés des hôpitaux de Creil et Compiègne confinés chez eux, un plan blanc déclenché

Le service réanimation de Creil fermé

Une fermeture problématique

À Compiègne, 117 soignants à l'isolement

Coronavirus : plan blanc décrété à l'hôpital de Compiègne

Reportage à Compiègne de Tristan Baudenaille-Pessotto et Marine Lesprit. - France 3 Hauts-de-France

Le confinement a été prescrit à près de 200 employés des hôpitaux de Creil et Compiègne (Oise) ce 27 février, afin d'éviter une éventuelle propagation du coronavirus. Ces établissements ont été fréquentés pendant quelques jours par les deux personnes infectées avant leurs admissions aux CHU d'Amiens et de la Pitié-Salpêtrière à Paris le 25 octobre."Des investigations ont été menées dès le 25 février au soir dans les hôpitaux de Creil et Compiègne afin d'identifier toutes les personnes ayant été en contact avec les patients en question au sain de l'hôpital," signale l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France dans un communiqué.L'hôpital de Creil est celui qui a pris en charge, du 19 au 25 octobre, l'enseignant de 60 ans décédé dans la nuit du 25 au 26 octobre. Là, une trentaine d'infirmiers, 24 aides-soignants, 15 médecins, des agents d'entretien, deux équipes du Smur qui ont géré le patient au service de réanimation, ainsi que quatre agents des urgences qui seraient passés d'un service à l'autre, doivent rester chez eux pendant 14 jours, a indiqué à l'AFP Corinne Delys, secrétaire générale de la CGT de l'établissement."90% du personnel de réanimation, qui compte 15 lits, est confiné", soutient-elle. L'ARS a fermé ce 26 février le service de réanimation adultes et l'unité de soins continu jusqu'au 10 mars inclus. "Les patients qui étaient hospitalisés dans ce service ont tous été transférés dans plusieurs hôpitaux des Hauts-de-France et d'Île-de-France," assure l'ARS."Face à la mise en confinement pour 14 jours d'une grande partie des professionnels qui ont été en contact direct avec le patient, il n'est pas possible d'assurer cette mission du service public dans des conditions normales", a expliqué dans un communiqué ce 27 février le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), qui comprend l'établissement de Creil.Selon Mme Delys, la fermeture de ces services "va créer des problématiques de fonctionnement sur le Smur pour couvrir les besoins sur le département". "L'équipe de Smur de Senlis est en grande difficulté et celle de Creil aussi. On avait déjà des difficultés préalables, comme beaucoup de services d'urgence, et là elles se sont aggravées avec les mesures de confinement", a-t-elle ajouté. La régulation (du Smur) va s'arracher les cheveux". Selon le GHPSO, "il n'y a aucun danger" pour les visiteurs "à ce jour".À l'hôpital de Compiègne, où a séjourné le patient âgé de 55 ans hospitalisé "dans un état grave" au CHU d'Amiens, "117 agents ayant eu des contacts avec le malade font l'objet de contrôles et sont soumis à des mesures d'isolement à domicile", a indiqué à l'AFP le maire (LR) de Compiègne Philippe Marini.Le service de réanimation "fonctionne toujours mais avec une capacité de six lits au lieu de 15, notamment grâce à du personnel volontaire venu d'autres services", a-t-il dit.Un plan blanc, "un système d'activation des soignants pour faire face à un événement qui nécessite une surmobilisation exceptionnelle" selon les mots d'Étienne Champion, directeur de l'ARS des Hauts-de-France - a été déclenché dans les deux hôpitaux de l'Oise.