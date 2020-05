Coronavirus : un bailleur social de l’Oise met en place des aides pour les commerçants en difficultés financières

Une liste d'engagements

La confirmation de la non-application de pénalités liées à un éventuel défaut de paiement des loyers, ni résiliation de bail ou charges supplémentaires

La mise en place de moratoire de loyers

La création d’un fonds de solidarité doté d’un montant de 40 000€, qui viendra accompagner les professionnels en difficulté

Le gel de la révision des loyers de l’ensemble de ses commerces pour l’année 2020

La demande auprès des services des impôts de l’exonération de la taxe foncière 2020 pour l’ensemble des commerces ayant été contraints de fermer à la suite de l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020.

Le 17 mars dernier, des milliers de commerçants et d’artisans français ont dû fermer boutique sur décision de l’État, qui a demandé la fermeture des commerces recevant du public non essentiels à la vie de la nation.Sur les 133 locaux d’activité que compte la S.A. HLM de l’Oise, 48 structures de l’artisanat et du commerce ont été concernées par cette obligation de fermeture parmi lesquels des restaurants, des salons de coiffure ou encore de auto-écoles. Pour accompagner ses locataires professionnels, le bailleur social a ainsi signé une charte d'engagements, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France."On est sur un dispositif qui complète celui de l’État. La volonté de la société c’est de pérenniser le tissu économique local pour éviter les fermetures de commerces" explique Pascal Thueux, directeur clientèle de la S.A HLM de l’Oise.Dans sa charte, le bailleur social s’engage à mettre en place les dispositifs d’accompagnement suivants :La majorité de ces mesures s’appliquent automatiquement aux 48 commerces concernés. En revanche pour bénéficier du fond de solidarité, les entreprises doivent cependant prouver une perte de plus de 30% du chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2020. Mais ces aides ne couvrent pas les professionnels qui présentaient déjà des difficultés avérées avant le confinement.Le bailleur social a par ailleurs annoncé que ce dispositif d’accompagnement serait maintenu jusqu’au 31 décembre 2020.