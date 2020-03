Coronavirus : l'entraîneur du FC Chambly Bruno Luzi préconise l'interdiction des matches de foot en France

Des décisions paradoxales

C'est avec ironie que Bruno Luzi, l'entraîneur du FC Chambly Oise, a commenté les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus."Si on ne peut pas se serrer la main, il faut interdire les matches. On s’est serré la main avec Christophe [Pélissier, l’entraîneur de Lorient, NDRL]. On s’est embrassés avec Olivier Lagarde [entraîneur des gardiens de Lorient, NDRL]. Donc je suis certainement atteint et eux aussi". Sa réaction a été recueillie par des journalistes à l'issue du match du club de l'Oise à Lorient samedi 29 février pour le compte de la 27e journée de Ligue 2, gagné 2 buts à 1 par Chambly.Le tactitien isarien souligne le paradoxe entre l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes et la tenue, malgré cette décision, des tous les matches de Ligue 1 et Ligue 2. "Il faut interdire les matches, c’est une pandémie. Je ne sais pas comment on va se pointer à la gare Montparnasse ce soir. On va certainement tomber sur des zombies de tous les côtés," a-t-il lancé."Je suis prêt à tout entendre, je ne suis pas assez intelligent pour penser et détenir la vérité. Mais à partir de là, il faut prendre des mesures très importantes", a ajouté Bruno Luzi. En championnat, son équipe est censée rencontrer Le Mans (19) vendredi 6 mars à domicile (coup d'envoi à 20 heures).